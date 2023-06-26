Посол Молдавии был вызван в МИД России

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Что могло стать причиной?

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий вызван в МИД России. Об этом сообщает ТАСС.

Что стало причиной — неизвестно. Однако не исключено, что речь может идти об антироссийских действиях молдавской стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посла Японии вызвали в МИД России после решения Токио о начале поставок военной техники на Украину. Москва подчеркнула, что решением о поставках киевскому режиму бронеавтомобилей и вездеходов Япония загоняет двусторонние отношения с Россией в опасный тупик.