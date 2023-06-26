Звезду сериала «Ментовские войны» обокрали в московском баре

Фото: Кадр из сериала «Ментовские войны», 2004 г.

Вероятно, Леонид Прокофьев слишком долго не обращал внимания на свое имущество, из-за чего и стал жертвой злоумышленников.

Звезду сериала «Ментовские войны» Леонида Прокофьева обокрали в одном из баров Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, невнимательность дорого обошлась актеру и по совместительству режиссеру.

Леонид пришел в один из баров на Болотной набережной в ночь на 25 июня. При себе у него была сумка белого цвета, какие носят через плечо. Видимо, атмосфера в заведении сильно расслабила Прокофьева. Сумка надолго осталась без внимания кинематографиста, а когда он про нее вспомнил, той уже было не сыскать.

Внутри лежало все, что неудобно носить в карманах. А именно: паспорт и водительское удостоверение, ключи от квартиры, смартфон с зарядкой и наушниками, карты разных банков и даже куртка-дождевик. Сейчас все перечисленное ищет полиция.

Леонид Прокофьев — известный российский актер. 41-летний уроженец Петрозаводска снимался в нескольких сезонах «Ментовских войн», а также в сериалах «Бедный олигарх», «Дорожный патруль» и «Гончие». Есть в его фильмографии также комедии «Последний романтик» и «Человек из банки».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссера криминальной драмы «Джентельмены» обвинили в краже. Скоро Гаю Ричи придется явиться в суд.