Паломники начали прибывать на хадж в Саудовскую Аравию

Фото, видео: Reuters / MOHAMED ABD EL GHANY; 5-tv.ru

Посетить святые места приехали свыше двух миллионов человек.

Мусульмане со всего света прибыли в Саудовскую Аравию. Паломники собрались в священном городе Мекка, где находится крупнейшая в мире мечеть для ежегодного совершения обрядов хаджа, который начинается с 26 июня. В этом году к святым местам ислама прилетело более двух миллионов человек, они собрались в огромном палаточном лагере посреди пустыни для дневной и ночной молитвы.