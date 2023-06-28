Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Певица призналась, что воспитана в семье строгих нравов.

Солистка Artik & Asti Севиль первый раз пошла в клуб в 29 лет. В этом певица эксклюзивно призналась корреспонденту 5-tv.ru на премьере комедийного мюзикла «Танцуй, пока молодой» от «ВКонтакте».

По признанию артистки, она была воспитана в семье достаточно строгих правил, и родители часто беспокоились за нее. Например, Севиль была только на официальной части своего выпускного, ведь основное торжество проходило в ночном клубе, куда будущей певице не разрешили пойти.

«Официальная часть прошла успешно, а неофициальная закончилась дома с шашлыками во дворе», — призналась Севиль.

Тем не менее, певица не жалеет о том, что пропустила вечеринку с одноклассниками и благодарна родителям за ценности, которые ей прививали с самого детства.

Как рассказывает солистка Artik & Asti, первый раз она пошла в клуб 21 января 2022 года, когда проходила премьера трека «Гармония».

«У нас был афтепати, и я первый раз сходила в клуб! <…> Именно не выступать, а именно прийти и как-то классно провести время. Конечно, круто, потому что все зависит от того, кто рядом, а там еще и такой повод, ну вы сами понимаете!» — делится Севиль.

Ранее 5-tv.ru писал, какой Севиль была в студенческие годы.