В Херсонской области опровергли закрепление ВСУ на левом берегу Днепра
Сальдо: ВСУ не закрепились под Антоновским мостом на левом берегу Днепра
Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak
Врио губернатора региона сравнил Антоновский мост с «мышеловкой», в которую попадают украинские боевики.
Информация о том, что украинским нацистам удалось занять позиции под Антоновским мостом на левой стороне Днепра является недостоверной. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Государственный деятель назвал ложью и провокацией сообщения об успехах ВСУ в регионе. По его словам, киевский режим намерено распространяет фейки и устраивает информационные вбросы о закреплении украинских подразделений на левом берегу Днепра.
«Официально сообщаю, что это ложь», — подчеркнул Сальдо в личном блоге.
Врио губернатора Херсонской области пояснил, что боевики ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток переправиться через реку с помощью лодок. Однако «мелкие» группировки противника были ликвидированы ВС РФ.
Сальдо сравнил Антоновский мост с «мышеловкой», в которой украинские нацисты будут истребляться как «мыши» при продолжении попыток перебраться на левый берег.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
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