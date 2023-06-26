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Смерть наступила 24 июня, когда Смит находился в своем доме в Техасе.

В США скончался олимпийский чемпион, голливудский актер и каскадер Дин Смит. Как пишет The Hollywood Reporter, мужчина умер в своем доме в Брекенридже, штат Техас.

Сообщается, что Смит умер после продолжительной борьбы с онкологией. Ему был 91 год.

Прежде чем стать первоклассным голливудским каскадером Смит занимался спортом. В 1952 году он завоевал золотую медаль в спринте на Олимпийский играх в Хельсинках.

Дин Смит является членом Зала славы голливудских каскадеров. В 1997 году его назвали «Всеамериканским ковбоем», а в 2007 году он получил награду «Серебряная шпора» за свой вклад в кинобизнес в качестве каскадера.

Помимо постановок трюков, он снялся в таких фильмах как «Семь одиночек», «Кошка на раскаленной крыше», «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Жизнь и времена судьи Роя Бина», «Жало» и «Возвышающийся ад».

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