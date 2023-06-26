Усложнит кредитование: чего лишаются россияне, получающие зарплату «в конверте»

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В отличие от «черных» и «серых», белые выплаты дают более низкую ставку при ипотеке и другие преимущества.

При неофициальном трудоустройстве сотруднику могут не только задерживать зарплату, но и полностью прекратить выплаты. Нередко недобросовестные работодатели полностью лишают подопечных страховой оплаты и больничных. Об этом URA.RU рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко.

«Деньги „в конверте“ могут быть не выданы вовсе или выплачиваться с опозданием, поскольку обязательство о выплате нигде не закреплено документально», — объяснила Соловиченко.

По ее словам, суммы выданных наличных не участвуют в расчете среднемесячного и среднедневного заработка. Поэтому такие трудовые гарантии, как отпускные, больничные, расчет при увольнении или сокращении штата, оплата переработок, оплачиваемые выходные и пособия по уходу за ребенком будут в минимальном размере или же не будут вовсе.

Эксперт НИФИ Минфина РФ отмечает, что неофициальный доход в значительной степени усложнит кредитование, так как с денег в конверте не платится НДФЛ, и особенно это отражается на тех, кто выплачивает ипотеку. Также белая зарплата позволяет получать более низкую ставку при кредитовании.

При неофициальном трудоустройстве у человека не копятся пенсионные баллы и не растет трудовой стаж.

«Социальный фонд России не получает от работодателя перечислений во внебюджетные фонды, в ПФР в том числе», — говорит Соловиченко.

Такие отчисления формируют размер будущей пенсии. Если работник получает серьезную травму, то он ему не начисляется положенная страховая выплата и не возмещаются расходы на медицинскую и социальную реабилитацию.

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