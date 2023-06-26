В Новосибирске умер ветеран, над которым издевались в доме престарелых

В Новосибирске умер 98-летний ветеран Иван Ларионов, которого избили в пансионате

Фото: 5-tv.ru

Ранее 98-летнего пенсионера избили в частном пансионате. Могло ли это стать причиной его смерти?

В Новосибирске умер 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов, которого, по версии родных и следствия, избивали в доме для престарелых. Об этом сообщает KP.RU.

«Сегодня ночью умер мой отец. Сейчас я еду в больницу, чтобы узнать причину и организовать прощание», — рассказала изданию дочь ветерана Нина Кувшинова.

Ранее она подробно рассказывала 5-tv.ru о том, что произошло. Нина Ивановна отправила отца в пансионат, так как была очень загружена работой, а жить вместе с ней престарелый отец наотрез отказывался.

Когда Нина Ивановна захотела навестить отца, ее не пустили в палату под предлогом карантина. А вечером позвонила сиделка и призвала срочно забирать отца домой, иначе он не выживет.

«Это какой-то ужас был. Он был весь обросший, ногти огромные, грязный. На нем были не вещи, а какие-то лохмотья», — рассказывала она.

Нина Ивановна поместила отца в другой частный пансионат, но ему стало хуже. Последние дни своей жизни ветеран провел в больнице в тяжелом состоянии.

Сейчас сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и полиции устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Нины Кувшиновой об издевательствах над отцом в доме престарелых.