ФСБ задержала двух жителей Ялты за сотрудничество со спецслужбами Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Они передавали киевскому режиму различные сведения об объектах Крыма.

Двух жителей Ялты задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами, они выражали готовность совершить диверсионно-террористические акты на военных объектах Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Так, они передавали киевскому режиму сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове.

«Кроме того, указанные лица предложили свои услуги по фото- и видеосъемке объектов Вооруженных сил РФ в интересах украинской спецслужбы», — говорится в сообщении.

Силовики возбудили против задержанных уголовные дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Амурской области был задержан уроженец Львовской области, переводивший деньги на покупку техники и амуниции для боевиков киевского режима.