Телеканал ARD утверждает, что переговоры по Украине могут начаться в июле

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СМИ сообщили, что дипломаты мировой величины провели закрытую и крайне секретную встречу.

Стороны конфликта на территории Украины уже в июле текущего года могут сесть за стол переговоров для поиска мирных путей его урегулирования. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По данным ресурса, на минувших выходных «в условиях строжайшей секретности» состоялась встреча, в которой приняли участие европейские дипломаты, а также представили стран БРИКС. Они обсудили вопросы вокруг украинского кризиса.

В материале отмечается, что переговорный процесс состоялся по инициативе украинской стороны. Известно также, что Запад перед началом встречи поставил перед собой задачу — заручиться поддержкой Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, которые продолжают сохранять нейтральную позицию по СВО.

Накануне заседания, 23 июня, в ЕС подтвердили, что Киев инициировал встречу представителей стран Запада с коллегами из стран БРИКС.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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