Вячеслав Макаров рассказал о необычном случае на выступлении: «И попели, и поели»

Звезда КВН Макаров рассказал, что однажды на выступлении зрительница покормила его икрой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Комичная ситуация произошла с телеведущим еще во времена выступлений в команде КВН.

Телеведущий и певец Вячеслав Макаров рассказал, что однажды на выступлении зрительница покормила его черной икрой. Необычный случай произошел с ним еще во времена участия в команде КВН «Сборная Камызякского края».

На шоу одного из федеральных каналов Макаров в деталях описал комичную ситуацию: выступление проходило в Казахстане, и одна из зрительниц буквально восприняла песню про мэра, которую исполняли участники команды на сцене.

«Там есть куплет, где мы поем, что мэр достает черную икру и при всех ест, наслаждается. Женщина восприняла это буквально и во время выступления начала нас кормить с ложки черной икрой», — со смехом рассказал Макаров.

Он признался, что, несмотря на удивление, он вместе с остальными участниками все-таки «по ложечке взяли».

«И попели, и икры поели», — сказал телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вячеслав Макаров рассекретил свой способ восстановления сил.