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Украинская сторона уже доказала свою способность совершать ужасающие акты экологического терроризма. На что они пойдут после Каховской ГЭС?

Киевский режим попытается устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в последствиях Россию. Таким предположением поделился в эфире YouTube-канала разведчик США в отставке Скотт Риттер.

«Украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — прокомментировал он.

По словам военного, нависшая угроза реальна как никогда. ВСУ на поле боя не показывают хороших результатов. На фоне провального контрнаступления украинский президент Владимир Зеленский может пойти на отчаянный шаг и после разрушения Каховской ГЭС устроить еще одну катастрофу — на ЗАЭС.

Риттер отметил, что киевский режим уже доказал свою способность совершать «ужасающие акты экологического терроризма».

Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков, мощность которых один гигаватт. Запорожская АЭС — самая крупная по данному показателю станция на территории Европы. С октября прошлого года станция находится под контролем российской стороны. Украинские боевики продолжают попытки обстреливать АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ предупредил о подготовке украинской стороной провокации на Запорожской АЭС.