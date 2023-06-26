Генпрокуратура проведет массовые проверки фастфуда в регионах

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock

Действующий мораторий на проверки бизнеса развязал руки предпринимателям, из-за халатности которых участились случаи отравлений фастфудом. Как решить проблему?

Генпрокуратура займется проверкой точек быстрого питания в России. Как сообщили «Известия», с просьбой выступили депутаты Госдумы в связи с участившимися случаями отравлений.

Так, недавнее массовое отравление в Иркутской области вызвало настоящий резонанс. Более сотни жителей города Братск отравились шаурмой, купленной в летнем кафе на улице. Результаты экспертизы подтвердили в шаурме наличие сальмонеллы.

А в Волгоградской области местные жители заболели острым гастроэнтеритом после трапезы в суши-баре. В Набережных Челнах более 250 человек подхватили сальмонеллу из-за фастфуда.

Чтобы свести подобные случаи на нет, депутаты предложили провести проверку, несмотря на введенный мораторий (постановление правительства о запрете проверок в сфере малого и среднего предпринимательства — Прим. ред.). Генпрокуратура может отменить мораторий, если подобные точки питания несут угрозу здоровью и жизни человека.

«Ситуация в сфере общественного питания удручающая: количество нарушений растет. По нашим оценкам, только за год их число увеличилось в два раза. <…> В 100% случаев выявлялись нарушения, причем серьезные, связанные с правилами хранения продуктов, наличием медицинских книжек у персонала», — рассказал глава Общероссийской потребительской инициативы Олег Павлов.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Москвы нашла иглу и таблетки в бургере из сети быстрого питания.