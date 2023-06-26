Фото: Кадр из к/ф «Акушерка», реж. Станислав Либин, 2023 г.

Актрисе удалось избавиться от 15 лишних килограммов. Правда, без вреда для здоровья не обошлось.

Актриса Ирина Пегова пожаловалась на проблемы со здоровьем после похудения. В своем личном блоге знаменитость рассказала, что стала хуже видеть.

«Все, дожила при -8, +1 прибавилось! Читаю в очках», — написала актриса.

За последнее время Пеговой удалось избавиться от 15 лишних килограммов. Артистка всегда была «в теле» и без проблем снималась в кино, однако решила взяться за свое здоровье и победить лишний вес.

В этой борьбе ей помогли спортивные бальные танцы и правильное питание. Актриса питается порциями еды размером не больше своего кулака, не пьет чай и кофе. Главный помощник Пеговой — чистая питьевая вода. Она заменяет актрисе все напитки и помогает растягивать прием пищи: если есть медленно, легче замечать, что голод уже утолен, и не переедать. Растянутый на час обед с большим количеством воды помогает минимизировать калории и комфортно сбрасывать вес, рассказывала Пегова ранее в своем блоге.

Подписчики разделились на два лагеря: довольные и недовольные внешними переменами любимой актрисы. Тем не менее, Пегова не обращает внимание на чужое мнение и старается прежде всего нравиться себе самой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова пожаловалась на жуткого преследователя.