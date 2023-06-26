Пьяный россиянин избил бортпроводника на авиарейсе из Москвы во Владивосток

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Перебравшему с алкоголем мужчине из бизнес-класса захотелось продолжить возлияния в экономе. Последовавшая за этим агрессия теперь грозит ему пятью годами лишения свободы.

Пьяный россиянин напал на бортпроводника во время перелета из Москвы во Владивосток. Об этом сообщили в пресс-службе дальневосточного управления на транспорте МВД РФ.

Авиадебоширом оказался 43-летний житель Нижнего Новгорода. Вылететь из российской столицы на Дальний Восток ему понадобилось, чтобы купить новый автомобиль. Сев в кресло в бизнес-классе, он начал активно заказывать алкогольные напитки.

По всей видимости, вскоре веселиться одному мужчине надоело, а найти компанию среди соседей по бизнес-классу не удалось. Тогда нижегородец отправился в эконом-класс и начал требовать у бортпроводников больше спиртного. Ему отказали.

«Импульсивный пассажир стал громко разговаривать и выражаться нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок и тревожил остальных пассажиров воздушного судна. На замечание бортпроводника дебошир отреагировал кулаками, после чего был обезврежен», — рассказали в полиции.

По факту нападения на стюарда в отношении мужчины возбудили уголовное дело — ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полет Алены Кравец в бизнес-классе завершился дракой на борту.