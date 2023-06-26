Потерявшая мужа и сына на «Титане» вдова разрыдалась на интервью: «Уступила ему свое место»

Потерявшая мужа и сына на батискафе «Титан» вдова расплакалась на интервью о трагедии

Фото: www.globallookpress.com / OceanGate Expeditions

Кристин Давуд вспомнила о своем последнем разговоре с мужем и сыном, которые погибли при погружении к обломкам «Титаника». Ее рассказ — очень трогателен и печален.

Двумя из пяти жертв трагедии с батискафом «Титан» стали 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Вдова первого и мать второго дала откровенное интервью BBC, во время которого не смогла сдержать слез.

«Я скучаю по ним. Я очень и очень скучаю по ним», — сказала убитая горем Кристин Давуд сквозь слезы и разрыдалась.

После этой фразы вдова прекратила беседу с журналистами.

Кристин Давуд с мужем Шахзадой. Фото: Twitter / vbspurs

Муж был счастлив из-за экспедиции к обломкам «Титаника»

Перед этим Кристин сообщила, что ее муж Шахзада давно мечтал увидеть обломки «Титаника». Именно разговоры о произошедшей с пароходом катастрофе сблизили их, когда будущие супруги только познакомились в университете в Великобритании. Влюбиться им не помешал даже языковой барьер — Кристин родом из Германии и тогда плохо знала английский.

За несколько дней до погружения Давуд был в радостном предвкушении. А его беседы с женой, оказавшиеся последними в жизни, были очень теплыми.

«На самом деле мы просто обнимались и шутили, потому что Шахзада был так взволнован, он был как маленький ребенок. У него была эта способность детского волнения», — призналась вдова.

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Должна была погибнуть вместо сына

Изначально Кристин собиралась отправиться в экспедицию на дно Атлантического океана вместе с мужем. Однако в план вторглась пандемия коронавируса, путешествие пришлось отложить на неопределенный срок. А после окончания пандемии Кристин решила уступить свое место сыну Сулейману.

«Я уступила ему свое место, потому что он действительно хотел пойти», — вспомнила женщина.

Желанием отправиться в путешествие к обломкам «Титаника» Сулейман заразился от своего отца. Перед погружением он собрал модель парохода из конструктора Lego на десять тысяч деталей. А во время экспедиции юноша хотел побить мировой рекорд — собрать кубик Рубика на максимальной глубине в 3,8 километра. С головоломкой он умел справляться всего за 12 секунд.

«Мы с дочерью договорились, что будем учиться собирать кубик Рубика. Это будет проблемой для нас, потому что мы действительно плохи в этом. Но мы собираемся этому научиться в честь Сулеймана», — пообещала потерявшая сына мать.

Шахзада Давуд с сыном Сулейманом. Фото: Twitter / ItsSarfrazAli

Надеялись до последнего

Кристин призналась, что только через 96 часов после пропажи батискафа поняла, что ее муж и сын больше не вернутся. Она сохраняла надежду до самого звонка из Береговой охраны США, когда ей сообщили об обнаружении обломков «Титана».

«Люди в этом батискафе могли совершить так много действий, чтобы всплыть, подняться на поверхность воды. Была такая сильная надежда. Мы все думали, что они просто появятся. Поэтому шок наступил только через десять часов или около того», — призналась Давуд.

Батискаф «Титан» перестал выходить на связь с исследовательским судном через полтора часа после погружения 18 июня. В Береговой охране США сообщили, что вскоре после этого погибли все пять человек, находившиеся внутри глубоководного аппарата. Его корпус просто не выдержал давления морской воды, обломки нашли 23 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что друг погибшего на батискафе миллиардера пытался отговорить его от погружения.