Число отравившихся в Екатеринбурге курсантов выросло до 82

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А общее количество госпитализированных при этом увеличилось до 55.

Число отравившихся в Екатеринбурге курсантов Уральского юридического института (УЮИ) выросло до 82. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Так, по состоянию на утро 26 июня еще 22 учащихся обратились за помощью врачей. В больницы в результате этого дополнительно попали 19 человек, а общее число госпитализированных увеличилось до 55.

У них выявлены симптомы кишечной инфекции. По информации издания, комбинат питания и штат поваров находятся в ведении образовательного учреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «тяжелых» пациентов среди отравившихся нет. Курсантам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Областная прокуратура организовала проверку по данному факту. Информацию о массовом отравлении также подтвердил представитель министерства здравоохранения Свердловской области.