В МВФ указали на необратимость фрагментации мировой экономики

Директор от России в МВФ Можин заявил о необратимости фрагментации мировой экономики

Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller

Такое развитие сценария неизбежно из-за внешней политики Запада.

Из-за использования Западом торговли и валют в качестве оружия мировой экономике грозит фрагментация. Такое заявление сделал исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой», — предупредил он в беседе с РИА Новости.

В качестве примера неизбежности такого развития сценария он указал на последствия антироссийских санкций, которые стали результатом временного исчезновения в стране отдельных категорий товаров. По его словам, Москва извлекла урок из этой ситуации. И больше не допустит того, чтобы «вновь оказаться в зависимости от импорта», по крайней мере в стратегических секторах экономики.

Можин отметил, что весь мир неожиданно понял, что глобализация заставляет страны отказываться от диверсификации экономики. Поэтому процесс фрагментации мировой экономики необратимым.

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