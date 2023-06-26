«Замечательный вечер»: иностранцы восхитились организацией «Алых парусов»

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Вся Европа, кажется, согласна: нет нигде для выпускников праздника волшебнее и красочнее.

Тысячи выпускников со всей страны в эти выходные приехали в Петербург, чтобы своими глазами увидеть «Алые паруса». Причем в этом году шоу было, пожалуй, самым грандиозным — с парусами в этот раз связано целых три юбилея — 320 лет назад был основан Санкт-Петербург, век назад Александр Грин опубликовал свою повесть про Ассоль и Грэя, а 55 лет назад в Ленинграде отгремел первый праздник выпускников, положивший начало этой красивой традиции.

Шоу было настолько красочным, что поразило даже зарубежных гостей — они впервые побывали на таком масштабном выпускном. Эмоции людей увидел корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Тысячи фейерверков вздымаются вверх и рассыпаются пестрым ливнем искр. Таким — озаренным огнями и согретым бьющимися в унисон сердцами — Петербург бывает лишь раз в году.

«Феерия Грина оживает — белоснежный парусник в акватории Невы. Он словно прокладывает путь в дальнейшую жизнь для выпускников, все взгляды сейчас устремлены только на него», — рассказывает журналист.

Фотографии брига мгновенно разлетались по миру. Нет другого парусника, который привлекал бы к себе столько внимания. Не скрывают восторга китайские СМИ, а ведь Поднебесная — не только родина фейерверков, но и признанный мастер в постановке красочных шоу салютов.

Журналистка из Вьетнама Ньят Фан Ву уже десять лет работает в России, но ни разу за это время не была гостем праздника. Теперь она, как и больше 50 тысяч выпускников, стала зрителем в театре, где Нева — сцена, а весь центр Петербурга — зал под открытым небом.

От Азии до Южной Америки — заветные для школьников «Алые паруса» уже давно — нечто большее, чем просто культовый праздник — он объединяет людей на разных континентах.

«Очень интересно, у нас в Латинской Америке, а именно в Эквадоре, никогда не было такого праздника. А мы любим такие праздники очень счастливые. Поэтому очень-очень-очень классно», — отметил журналист из Эквадора Хосе Альберто Гарсия Лопез.

Туристы специально приезжают в Петербург в эти короткие белые ночи, чтобы увидеть, как оживает сказка.

«Я счастлив смотреть на этот праздник, улыбки ребят, которые празднуют свой выпускной. Мне действительно нравится атмосфера вокруг», — поделился турист из Саудовской Аравии Дуаф Хинди.

И эту атмосферу можно было только почувствовать. Вот она — энергия и задор юности — так поют и танцуют те, кому 16-17 лет, перед ними открыты все дороги. Горизонт их планирования безграничен.

За культовым праздником на Дворцовой следили в Швейцарии, в барах даже специально включили трансляцию. А во Франции за проходом брига по Неве наблюдали семьями.

И в этом особый символизм — ведь в этом году «Алым парусам» исполнилось 55 лет. И зрители вместе с главным героем водно-пиротехнической части праздника прошли этот полувековой отрезок и его личной жизни, и жизни всей страны.

«Я думаю, что это отличное шоу, оно объединяет людей, они имеют возможность отпраздновать это все вместе, хорошо провести время, и я бы очень хотела пойти туда и поделиться с друзьями», — сказала француженка Полина Фаж.

«Это то, чего не существует во Франции, и то, из чего Франция могла бы черпать вдохновение. <…> Это действительно замечательный вечер», — добавил гражданин Франции Оливье Фаж.

Вся Европа, кажется, согласна: нет нигде для выпускников праздника волшебнее и красочнее. О таких масштабах в далеком 1968-м, когда появился праздник, никто и мечтать не мог. Все было хоть и трогательно, но очень скромно, — а в 1990-е «Алые паруса» и вовсе перестали появляться в невской акватории. И только в 2005-м благодаря Акционерному Банку «РОССИЯ», правительству Санкт-Петербурга и Пятому каналу праздник возродили.

К слову, водно-пиротехническую часть шоу Пятый канал не только транслирует, но и готовит. Из года в год организаторы «Алых парусов» превосходят себя.

«Это волшебное что-то такое, это невозможно передать. В душе остается, и остается там навсегда», — признался выпускник из Петербурга Станислав Кольцов.

В самую волшебную ночь первый взрослый рассвет в Петербурге встречали и выпускники из новых регионов страны.

«Все настолько ярко, красочно, салют просто, особенно с музыкой, эти спецэффекты, все было просто на высшем уровне», — отметил выпускник из ДНР Максим Магро.

Вчерашние школьники загадывали желания: перед ними — бескрайний мир возможностей взрослой жизни. Такой большой, яркой, насыщенной и интересной — как этот праздник, который навсегда останется с ними.