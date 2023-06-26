Грозная сила: экипажи российских БМП громят укрепрайоны ВСУ в зоне СВО

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Подразделениям ВС РФ удается не только держать рубежи, но и штурмовать позиции врага при первой возможности.

Прикрывают пехоту и разносят укрепрайоны противника мотострелковые бригады российской армии. Сейчас они все чаще ведут ожесточенные бои на юге ДНР. Сдерживать ВСУ помогает обширный арсенал боевых машин — его изучил наш корреспондент в зоне СВО Александр Сафиулин.

Юг ДНР, сражение идет в поле: наши мотострелки работают по позициям ВСУ. В группе двойка — БМП и танк, в ход идет дымовая завеса, также подключается и артиллерия.

Поле быстро затягивает дымом: это работа передовых групп мотострелкового полка Южного военного округа. И пока одни воюют на первой линии, в тылу стоит резерв, готовый реагировать на движения противника по всему участку.

В экипажах все бойцы мобилизованные — за девять месяцев службы уже изучили технику. Пока их помощь не требуется, впереди справляются своими силами.

Экипаж работает на машине «БМП-2М „Бережок“», арсенал у нее обширный, система автоматизирована. При максимальной загрузке арсенала машина становится грозной силой.

«На машине та же самая пушка, противотанковые ракеты типа „Корнет“. <…> Четыре еще находятся внутри, пулемет танковый и автоматический гранатомет модернизированный», — отметил командир орудия с позывным «Кот».

Экипаж используется для прикрытия пехоты, но вполне может и уничтожить укрепрайон. ПТРК легко могут сложить небольшое здание, а АГС — доставить проблемы большому скоплению противника.

Пока же дело не дошло до боя, но экипаж каждый день начинает с проверки состояния своей техники. И таких бронегрупп не одна и не две — резервов у полка хватает, направление под надежной защитой.

Пока же нашим подразделениям удается не только держать рубежи, но и штурмовать позиции врага при первой возможности. Тот самый долгожданный «контрнаступ» для ВСУ явно не станет легкой прогулкой.