Поджег свою квартиру? Появились подробности смертельного пожара в Королеве

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Соседи погибшего поделились драматичной предысторией трагедии.

Жители одного из домов в подмосковном Королеве начали возвращаться в свои квартиры — их пришлось эвакуировать из-за крупного пожара в одном из жилищ. Сначала огонь охватил кухню, потом перешел на балкон. Спасаясь, людям приходилось выпрыгивать из окон, в результате погибли два человека. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров поговорил с очевидцами.

Это кадры, снятые очевидцами: на них пламя уже охватило квартиру одного из домов в Королеве. Огонь вырывается из окон и балкона на 14-м этаже.

Житель квартиры оказался заблокирован в огненной ловушке. Пламя распространяется очень быстро и охватывает почти всю площадь жилья. Жителей ближайших подъездов эвакуируют на улицу.

«Мы находимся под тем самым балконом, где и происходил пожар. Если обратить внимание, то у нас под ногами очень много осколков стекла: элементы того самого балкона. Видимо, стекла просто вылетали от сильного жара», — рассказал журналист.

«Было несколько хлопков — это был стеклопакет. После было видно, что огонь шел из кухни — форточка. Вот, а потом, буквально, там появился человек в дыму, может быть, хозяин квартиры», — поделился очевидец по имени Камиль.

Пожарные расчеты приехали к дому в течение десяти минут, говорят очевидцы. Первым делом в такой ситуации спасают тех, кто есть внутри. В горящую квартиру проникает пожарный. Внутри он провел считанные секунды, после чего оказался на полыхающем балконе.

Возможно, у него загорелась часть кислородного баллона — еще мгновение, и пожарный падает вниз. Хозяин квартиры тоже пытается спастись на балконе. На кадрах видно, как мужчина сначала недолго висит на перилах, после чего срывается вниз. Жители дома в шоке от произошедшего.

Они также рассказывают драматичную предысторию этой трагедии. По их словам, хозяин квартиры поджог собственное жилье, решил закрыться в горящем помещении и никого не впускать.

Якобы сделал это из-за ссоры с женой, только вот семейные склоки привели как минимум к двум смертям. Был ли в квартире еще кто-то, будут выяснять правоохранители.

Из-за того, что пожар происходил очень высоко, это усложняло работу спасателям — рукава тянули прямо по подъезду. Уже известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В причинах трагедии на месте разбираются следователи, изучая все детали. Им предстоит выяснить мотивы поджога, а также был ли он преднамеренным, как считают соседи погибшего.