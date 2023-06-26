Разъяренный приморец поджег соседа из огнемета и выстрелил в женщину из гарпуна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / svodka_25; 5-tv.ru

Все участники поселковых событий находятся в больнице. Потерпевшие чудом остались живы.

Разборки между соседями в поселке Трудовое Приморского края завершились приездом скорой и полицией. Один из жителей населенного пункта достал самодельный огнемет и поджег мужчину, а в женщину выстрелил из гарпуна.

Инцидент произошел во время расследования по поводу хищения электроэнергии. Тогда приехал экскаватор и выкопал кабель. Жителю близлежащего дома это не понравилось. Он выбежал с оружием и стал выяснять отношения. Сначала зажег самодельный огнемет и начал им угрожать, чем пугал соседей.

В момент, когда другой сосед попытался отобрать оружие, мужчина и опалил его. У пострадавшего обширные ожоги 60% тела. А после разъяренный приморец выстрелил в женщину из гарпуна, насквозь пронзив ей шею. Выжила она чудом. Кадры жуткого инцидента разлетелись по Сети.

«Сейчас как пострадавшие, так и нападавший находятся в медицинской организации, им оказывается медицинская помощь», — сообщила 5-tv.ru старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 п. п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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