В Европе планируют создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

Telegraph: в ЕС хотят создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия

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Процесс реализации проекта, как ожидается, займет три года.

Европейский производитель ракет MBDA планирует создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия. Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Защитная система может быть развернута по всей Европе, чтобы сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 6900 миль в час (11 тысяч километров в час — Прим. ред.)», — говорится в материале.

Процесс создания прототипа, как ожидается, займет три года. Предприятие, по информации издания, имеет соглашения на ранней стадии с Нидерландами, Германией, Францией и Италией.

Исполнительный директор MBDA Эрик Беранже отметил, что компании важно быть на переднем крае инноваций на фоне развития технологий в гиперзвуковой сфере.

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