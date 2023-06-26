МИД Израиля планирует вызвать посла Украины для объявления выговора

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Украинскому дипломату Евгению Корнийчуку не понравилось, что власти страны отказываются от поставок оружия Киеву.

МИД Израиля намерен вызвать посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнийчука для вынесения дипломатического выговора после того, как он раскритиковал отказ страны поставлять оружие Киеву и назвал политику страны неправильной. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

До этого Корнийчук обвинил Израиль в том, что государство якобы прикрывается нейтралитетом в вопросе украинского конфликта, а в действительности налаживает отношения с Россией.

Запросы Киева по вопросу поставок вооружения продолжают расти. Так, президент Украины Владимир Зеленский обсудил накануне с американским лидером Джо Байденом дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с упором на оружие большой дальности. Однако недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что запасы оружия и боеприпасов опустели на складах альянса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как потребности Украины в оружии отразились на авторитете США.