Зеленский обсудил с Байденом расширение поставок Украине оружия большой дальности

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Стороны также затронули тему контрнаступления ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили ситуацию в России, контрнаступление ВСУ и поставки вооружения.

«Мы обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с упором на оружие большой дальности», — написал Зеленский.

Также украинский лидер сообщил, что обсудил с Байденом продолжение работы над реализацией украинской «формулы мира» и подготовку к «саммиту мира». Телефонный разговор Зеленский назвал «позитивным и вдохновляющим».

До этого обозреватель издания American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон заявил, что обороноспособность и мировое влияние США сильно упали в связи с непрекращающимися запросами Украины в поставках оружия и военной техники.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленскому придется признать провал контрнаступления.