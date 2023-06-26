«Нас оглушило»: очевидцы рассказали о взрыве машины во дворе жилого дома в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Хлопок в легковушке был настолько сильным, что заставил изрядно понервничать жителей всего двора.

Накануне вечером во дворе на Фестивальной улице взорвалась машина. По некоторым данным, причиной стала разгерметизация газового баллона, находящего внутри салона авто. Очевидны рассказали 5-tv.ru подробности произошедшего. Так, например, Тимофей был в этот момент дома.

«Мощный взрыв, нас оглушило. Окна не выбивало, но тело прям затряслось. Выглянули в окно, одно облако пыли, ни огня, ничего такого не было. Сначала машины не заметили, просто увидели, что люди сбегаются», — рассказал он.

Приглядевшись, он увидел перевернутую машину. Сначала подумал, что двигатель взорвался. Потом решил выйти на улицу и выяснить подробности.

«Багажника нет. Заднюю часть оторвало. Начали осматривать, баллон лежит пустой. И в соседнюю машину, лобовое стекло, прилетела какая-то конструкция. Видели, как хозяин машины вышел из квартиры, схватился за голову и очень подавленно смотрел на свою машину», — добавил он.

Другой из очевидцев — Павел — также рассказал, что газовый баллон в результате взрыва улетел на достаточное расстояние от машины. По его словам, никто не пострадал. Владельца машины в этот момент не было.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий взрыва газа в магазине в Колумбии.