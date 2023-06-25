В Москве на Фестивальной улице взорвалась машина

Фото, видео: 5-tv.ru

На месте работают экстренные службы.

Автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Москве. Инцидент произошел на Фестивальной улице.

Судя по имеющимся в распоряжении 5-tv.ru кадрам, в результате взрыва авто перевернулось. Предварительной причиной стал взрыв газового баллона.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадал один человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фура с фейерверками загорелась в Москве, устроив зрелищное ДТП.