«Может привести к снижению выносливости»: какие правила нельзя нарушать перед тренировкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Baumann; 5-tv.ru

Эксперт назвал два главных правила, которые чревато нарушать перед занятиями спортом.

Фитнес-тренер Максим Сливак сообщил, какие правила в питании нужно соблюдать до и во время тренировки. Об этом он рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru. Он отметил, что каждый человек индивидуален и может иметь свои предпочтения и требования к питанию перед занятиями спортом. При этом он назвал два главных правила, которым стоит следовать.

«Первое правило: не переедайте перед тренировкой. Это может вызвать ощущение тяжести и дискомфорта во время самой тренировки. Второе правило: пейте достаточно воды во время занятия, чтобы поддержать гидратацию организма и предотвратить обезвоживание. Недостаток воды может привести к снижению выносливости и ухудшению результатов тренировки», — сообщил фитнес-тренер.

Максим Сливак выделил и другие правила, которым он рекомендует следовать. Фитнес-тренер советует употреблять белок. Он способствует росту мышц. Белок содержится в куриных яйцах, в твороге, в рыбе и мясе.

Есть нужно за один-два часа до тренировок, чтобы дать организму время на переваривание пищи. Это поможет избежать неприятных ощущений в желудке во время занятий.

Также фитнес-тренер советует избегать слишком сладких продуктов. Если злоупотреблять «вкусненьким», то энергетический спад во время занятий обеспечен.

И конечно же, не стоит употреблять спиртное в дни тренировок. Это может уменьшить выносливость и координацию движений, а также увеличить риск травм. Еще алкоголь негативно влияет на метаболизм питательных веществ.

Фитнес-тренер рекомендует избегать слишком жирной пищи. Такую еду организм дольше переваривает. А значит, во время занятий в желудке может возникнуть дискомфорт.

Самое главное, что нужно делать — это слушать свое тело. Абсолютно каждый человек индивидуален. То, что может сработать для одного может не сработать для другого. Важно выбирать пищу, которая подходит для вас и для ваших индивидуальных тренировок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фитнес-тренер Максим Сливак объяснил, как правильно выбирать время для тренировок.