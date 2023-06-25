Актриса театра «Ленком» Алена Митрошина сломала челюсть

Актриса театра «Ленком» Алена Митрошина получила травму в результате аварии с участием самоката

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Подробности о состоянии артистки не уточняются.

Актриса театра «Ленком» Алена Митрошина получила перелом челюсти из-за аварии на самокате. Об этом сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер.

Он не уточнил подробности о состоянии артистки, но заметил, что уже в ближайший понедельник ей предстоит операция.

Как ранее сообщала пресс-служба театра, на актрису наехал несовершеннолетний юноша, который двигался не по правилам дорожного движения.

«Результат — множественные переломы челюсти, выбитые зубы и прочие травмы, требующие операционного вмешательства», — говорится в сообщении.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с 5-tv.ru рассказал о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова.