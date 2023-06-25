Как живет вдова Андрея Панина спустя десять лет после смерти артиста

Актриса Наталья Рогожкина через десять лет после смерти Андрея Панина продолжает карьеру в театре и снимается в кино

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Сейчас женщина снимается в двух кинопроектах.

Востребованная актриса Наталья Рогожкина состояла в браке с коллегой по цеху Андреем Паниным. Но десять лет назад заслуженного артиста РФ не стало. Как же сейчас живет вдова?

Актрисе 48 лет, но выглядит женщина значительно моложе. После смерти возлюбленного Рогожкина решила изменить имидж: актриса сделала себе модную короткую стрижку. Благодаря новой прическе внешне она помолодела на десять лет, сообщает портал «Культурология».

Рогожкина продолжает много работать. Она до сих пор является ведущей актрисой в МХТ имени Чехова и часто снимается в кино. Сейчас актриса работает над двумя фильмами: получила роли в картинах «Приход» и «Секс. До и после». Свет увидит эти фильмы в ближайшее время.

Актриса всегда открыта к вопросам о своем творчестве, но вот про личную жизнь предпочитает не рассказывать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что экстрасенс назвал имя предполагаемого убийцы Андрея Панина.