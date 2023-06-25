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Сваха сообщила, что пришло время менять коляску.

Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова часто делится подробностями своей личной жизни в социальных сетях. Так произошло и в этот раз. Сваха показала внучку без смайликов на лице в своем личном блоге. Видео продемонстрировало издание «Вокруг ТВ». Ведущая похвасталась новым достижением своей девочки.

«Вот мы доросли и до прогулочного варианта нашей любимой коляски», — написала сваха.

Сейчас Сябитова ее дочь могут позволить себе обеспечить внучку всем необходимым. Но ранее 61-лелетняя телеведущая признавалась, что у нее самой было трудное детство. Семья свахи жила бедно, родители не были состоятельными людьми.

Ранее 5-tv.ru рассказал по каким «советским» привычкам живет Роза Сябитова. В их числе: экономить и рукодельничать. Например, телеведущая любит вязать, так этот процесс успокаивает нервы.

Также Сябитова до сих пор делает по утрам зарядку, на завтрак ест кашу, на обед — суп, второе и компот, а за работу вознаграждает себя каким-то угощением.