Друг и любимая погибли на его глазах: что известно о жертвах крушения Як-52 в Подмосковье

При крушении Як-52 в Подмосковье погибли чемпион Московской области по высшему пилотажу и несовершеннолетняя девушка-стажер

Фото, видео: 5-tv.ru

В Подмосковье погибли в трагедии молодой пилот и молодая девушка. Что о них известно?

Московскую область поразила трагедия, которая произошла на одном из подмосковных аэродромов. Рано утром появилась информация о том, что произошло крушение легкомоторного самолета Як-52. И, к сожалению, эти данные быстро подтвердились. Жертвами крушения стали двое: пилот и молодая девушка.

Имя летчика довольно быстро стало известно 5-tv.ru: им оказался чемпион Московской области по высшему пилотажу Евгений Бессмертный. Мужчина в сопровождении девушки выполнял тренировочный полет. Изначально считалось, что в самолете была возлюбленная самого пилота, но правда оказалась страшнее…

Бессмертный: стала известна личность пилота, погибшего в Подмосковье

5-tv.ru удалось связаться с другом погибшего летчика. То, что удалось узнать, прозвучало жутко.

«Это не его девушка, это девушка его товарища. Он на аэродроме присутствовал в это время», — сказал мужчина.

Получается, что молодой человек видел своими глазами, как самолет, в котором был его друг и его возлюбленная, падает на землю и разбивается.

Девушке, которая находилась в небе с пилотом в тот злополучный миг, совсем недавно исполнилось 17. Она хотела связать свою жизнь с небом, планировала в будущем и сама стать пилотом. Но мечтам ее не суждено было сбыться. О погибшей подробнее рассказала ее одноклассница.

«Она была замечательным, жизнерадостным человеком. Одной из самых умных в классе. С ней всегда было что обсудить. <…> Она очень долго хотела связать свою жизнь с самолетами. Когда-то хотела быть стюардессой, потом пилотом. И от этого не смерть кажется еще более ужасной», — поделилась переживаниями подруга погибшей.

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По предварительным данным, пилот в сопровождении девушки-стажера осуществлял тренировочный полет. Они готовились к соревнованиям, отрабатывая фигуры высшего пилотажа. Но в какой-то момент при выполнении одного из элементов пилотажа летчику не удалось набрать нужную высоту и выйти из фигуры. Самолет Як-52 рухнул наземь.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места крушения легкомоторного самолета Як-52 в Подмосковье.