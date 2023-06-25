«Быстро, всего за долю миллисекунды»: как погибли члены экипажа батискафа «Титан»

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

Люди на борту потерпевшего крушение глубоководного аппарата, скорее всего, даже не успели осознать, что произошло.

Экипаж батискафа «Титан» умер быстро и безболезненно. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на профессора Международного университета Флориды Эйлин Марию Марти.

«Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Все это, вероятно, случилось до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. Это было безболезненно», — полагает она.

Эксперты уверены, что найти тела пропавших без вести членов экипажа батискафа после взрыва маловероятно.

Ранее Береговая охрана США сообщила, что находившиеся в батискафе «Титан» пять человек погибли в результате направленного внутрь взрыва. Предположительно, при проектировании или сборке глубоководного аппарата была допущена ошибка, из-за которой он не выдержал давления воды.

Об исчезновении батискафа «Титан» было объявлено 19 июня. Аппарат направлялся к обломкам парохода «Титаник», которые покоятся на дне Атлантического океана на глубине около 3,8 тысячи метров. Менее чем через два часа после погружения судно перестало выходить на связь. В результате поисков «Титана» и его экипажа обнаружить удалось лишь обломки батискафа.

В числе находившихся на борту аппарата был известный британский бизнесмен, космический турист и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Хэмиш Хардинг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после крушения батискафа «Титан» к трагедии возникает все больше вопросов.