«Безжалостно высмеивали»: Кристин Дэвис обвинили в злоупотреблении пластики

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Зрители разочаровались отсутствием живой мимики у любимой героини сериала «Секс в большом городе».

Все красавицы мечтают быть молодыми и красивыми до конца жизни. В погоне за кожей младенца, они идут на рискованные процедуры. Актриса Кристин Дэвис, боле известная по роли Шарлотты Йорк, в культовом сериале «Секс в большом городе» не стала исключением.

После того, как поклонники заметили изменения во внешности актрисы, на нее снизошла волна хейта. Зрители разочаровались отсутствием живой мимики у любимой героини после первого сезона спин-оффа, пишет издание 7Дней.ru.

«Меня безжалостно высмеивали. Я пролила много слез по этому поводу. Почему-то, когда что-то идет не так, люди винят вас, а не врача, который сделал эту работу», — разоткровенничалась Дэвис.

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По ее мнению, публике стоит быть толерантнее к былым кумирам, которые пострадали от рук косметологов, которые из-за собственного непрофессионализма напортачили с уколами красоты.

«Я делала и ботокс, и филлеры. Иногда эффект от процедур был очень хорошим. Иногда нет», — призналась звезда.

58-летняя женщина считает, что у каждого есть право выглядеть так, как ему хочется. Людям в сети нужно быть сдержаннее, ведь нельзя своими ехидными репликами доводить человека до истерик. Более того, никто не обязан выглядеть так, как выглядел в молодости.

Ранее 5-tv.ru показал, как изменилась Шарлотта из «Секса в большом городе».