«Можно нам обратно»: Павел Воля и Ляйсан Утяшева провели отпуск в тундре

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

У звездной пары двое суток не было интернета, они наслаждались семейным отдыхом и природой.

Юморист Павел Воля и его супруга танцовщица Ляйсан Утяшева рассказали в своих личных блогах, где они были последние дни и почему не выходили на связь. На самом деле звездная пара и их дети — десятилетний Роберт и восьмилетняя София — отдыхали на Кольском полуострове. Они приехали на Териберку, чтобы увидеть китов.

«Очень красивое и загадочное место на карте нашей страны. Я моментально влюбилась! И у нас сразу же сбылась мечта: мы увидели кита… Причем не где-то вдали за горизонтом, а вблизи!» — написала танцовщица в своем Telegram-канале.

Сопровождающие семьи юмориста заверили, что это хорошая примета, которая говорит о том, что вода их приняла. Танцовщица отметила, что Баренцево море одно из самых восхитительных, которое она видела.

Детей звездной пары удивил полярный день. Раньше они никогда не видели, что солнце светит ночью. Павел Воля тоже рассказал в своем личном блоге об их отдыхе.

«Двое суток провели в тундре и Баренцевом море, исследовали прекрасную природу Кольского полуострова. Двое суток без связи и интернета. Сейчас открыли Телеграм — закрыли Телеграм. Можно нам обратно?» — написал комик в своем личном блоге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звездная пара сразится друг против друга. На кону — десять миллионов рублей.