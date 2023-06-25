В Минобороны сообщили об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Sokolova; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Очередная попытка контратаки ВСУ обернулась ликвидацией российскими бойцами почти тысячи боевиков.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Всего на этих направлениях в результате слаженной работы российских подразделений было уничтожено свыше 800 украинских солдат.

Минобороны сообщило, что в районе Артемовска подразделения «Южной» группировки войск отразили десять атак ВСУ. Еще четыре атаки украинских войск отражены в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское. Только на донецком направлении было ликвидировано свыше 400 боевиков ВСУ, а также боевая техника.

На Красно-Лиманском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ, было нанесено массированное поражение трем крупным подразделениям украинских националистов. По данным МО РФ, на данном направлении уничтожено до 130 украинских боевиков.

Еще две атаки ВСУ предприняли в районе Времевского выступа, общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 боевиков.

Также точечными ударами ВС РФ на данных направлениях были поражены склады ВСУ с боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru показывал, как ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ на купянском направлении.