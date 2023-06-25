Человеческие останки нашли в горах США на месте пропажи британского актера Джулиана Сэндса

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Звезда оскароносных фильмов «Комната с видом» и «Поля смерти» Джулиан Сэндс пропал еще в январе. С тех пор его не удается найти.

Туристы нашли человеческие останки в горах Южной Калифорнии — примерно в том месте, где полгода назад пропал британский актер Джулиан Сэндс. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

«Останки были обнаружены около десяти часов утра в пустыне недалеко от Лысой горы. Их доставили в офис коронера для опознания», — говорится в материале.

Джулиан Сэндс внезапно пропал вечером 13 января. В тот день он вместе с семьей отправился в путешествие по горной местности в районе Маунт-Балди. Именно родственники сообщили об исчезновении актера и еще одного туриста.

На поиски отправились спасательные бригады, у которых при себе были беспилотники. Однако в самый ответственный момент операцию пришлось приостановить из-за сложных погодных условий.

Отмечается, что в горах Южной Калифорнии часто пропадают туристы — власти не рекомендуют их посещать даже опытным путешественникам.

Фильмография Джулиана Сэндса насчитывает почти 70 картин. Наиболее известен он по ролям в лентах «Поля смерти», «Комната с видом» и «Покидая Лас-Вегас» — все три получили премию «Оскар». Также британского актера можно было видеть в фильмах «Что, если», «Арахнофобия» и «Чернокнижник».

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