Умер соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис

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Экс-политик скончался на 93-м году жизни.

На 93-м году жизни умер один из основателей партии «Яблоко» и соавтор Конституции РФ Виктор Шейнис, сообщил лидер псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг.

При этом, причины и обстоятельства смерти экс-политика не уточняются. Также пока не сообщаются дата и место похорон Шейниса.

Виктор Шейнис был депутатом Госдумы России в 1994–1999 годах. Также одним из самых главных исторических и политических достижений экс-политика является участие в разработке российской Конституции.