«Желать счастья»: Кирилл Плетнев показал подросшего сына от Нино Нинидзе

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Режиссер опубликовал фото с Александром.

Режиссера-постановщика Кирилла Плетнева публика знает как автора таких картин, как «Семь ужинов», «Без меня», «Оффлайн» и актера фильмов «Диверсант», «Солдаты», «Однажды в Ростове» и других.

В светских хрониках имя 43-летнего артиста мелькает и в связи с его бывшей супругой — звездой сериала «Отель Элеон», Нино Нинидзе. Дело в том, что уже год ходят слухи о том, что пара, возможно, воссоединится, пишет издание «Вокруг ТВ».

Публика уже не раз замечала их вместе во время публичных мероприятий.

Также в минувшую субботу Плетнев опубликовал фото с семилетним Александром. На снимке видно, что папа и сын с удовольствием проводят время друг с другом. Наследник прижимался к плечу отца.

Сын Плетнева родился 13 декабря 2015 года. Спустя четыре года супруги разошлись, причем расставание произошло практически через год после свадьбы. Однако бывшие возлюбленные пообещали остаться близкими людьми: все-таки у них общий ребенок.

«Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!» — заявила тогда Нинидзе с социальной сети.

Сам режиссер делился своими чувствами и заявлял о том, что находится в депрессии. После восьмилетнего перерыва он снова столкнулся с паническими атаками, с которыми раньше помогала справиться Нино.

Несмотря на статус холостяка, Кирилл редко афиширует личную жизнь. В начале прошлого года он спровоцировал слухи о романе с Полиной Максимовой. Звезда снялась у него в трех картинах, в том числе и в «Оффлайне».

Помимо этого, мужчина и женщина появились вместе на премьере «День слепого Валентина». Но ни актриса, ни режиссер не комментировали домыслы, а в мае стало известно, что Максимова вышла замуж за Романа Маякина.

Впрочем, и эта информация тоже не получила подтверждения, так как Маякин заявил об отношениях с журналисткой Кристиной Вайсберг.

Сама Нино Нинидзе летом 2019 года начала встречаться с Максимом Виторганом, который незадолго до этого тоже пережил развод. Артист шесть лет состоял в браке с Ксенией Собчак.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виторган и Нинидзе поставили точку в вопросе об их расставании.