«Всегда будешь седая»: Муцениеце показала реакцию дочери на возрастные изменения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / agataagata; 5-tv.ru

Маленькая принцесса заявила, что тоже хочет быть седой.

Актриса Агата Муцениеце задумалась над изменениями во внешности. Не так давно звезда показала в личном блоге нависшие веки. Также возрастные изменения у мамы заметила и дочка знаменитости Мия.

Девочка обратила внимание на седые волосы матери. Сначала она испугалась, а потом заявила, что такие изменения ей даже очень нравятся.

«Мия нашла у меня седой волос. Знали бы вы, как она его закапывала. Она спросила: „Ты что, всегда будешь седая“. И она вот так его закапывала», — рассказала бывшая жена Прилучного.

По мнению юной наследницы, ей тоже придется «носить» седые волосы. Маленькая принцесса заявила, что, если у матери седые волосы, то у нее должны быть такие же.

«Хочу быть, как ты», — заявила девочка.

В заключение Муцениеце пообещала, что покрасит волосы. И если потребуется, Мие она тоже сделает эту процедуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце привела в ужас подписчиков снимком с Якубовичем.