«Двое суток без сна»: Кристина Асмус исполнила давнюю мечту

Фото: Instagram* / asmuskristina

Актриса призналась, что получила «бурю эмоций».

Кристина Асмус исполнила давнюю мечту. Об этом девушка рассказала в личном блоге.

По словам актрисы, несколько лет назад она увидела репортаж о Чарынском каньоне и Кольсайских озерах в Казахстане. Звезда решила, что обязательно должна побывать в этих местах.

Кристина Асмус посетила Чарынский каньон. Instagram* / asmuskristina

«И вот я тут. Всего лишь двое суток без сна, выезд из отеля в пять утра, восемь часов в дороге, часами пешком по жаре и ноги в кровь», — рассказала Асмус.

По словам девушки, она получила бурю эмоций. Несмотря на сложную дорогу, она порекомендовала каждому посетить это место.

Один в один: Кристина Асмус показала фото отца, и он — точная копия ее бойфренда

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Кристина Асмус выбрала возлюбленного, похожего на отца. По словам специалиста, в этом нет ничего необычного. Скорее всего, отец является прообразом для дальнейших отношений. Однако бывают случаи, когда подобный выбор говорит о незрелости и желании девушек повторить свою семейную историю.

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