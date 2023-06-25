Еще один Сорвиголова? Бена Аффлека заметили на съемках фильма «Дэдпул 3»

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Неужели Бэтмен предал вселенную DС и вернулся в Marvеl?

Американский актер Бен Аффлек был замечен на съемочной площадке фильма студии Marvel «Дэдпул 3», съемки которого начались в Англии в прошлом месяце. Какую роль играет актер, некогда сыгравший Бэтмена в конкурирующей вселенной супергероев DC, пока неизвестно, пишет издание KnightEdgeMedia.

Есть предположение, что Аффлек может вернуться к образу адвоката Мэтта Мердока, защитника «Адской кухни» Сорвиголовы, которого актер сыграл в одноименном фильме 2003 года. Однако «Сорвиголова» провалился в прокате, он собрал лишь 180 миллионов долларов при бюджете в 80 миллионов.

О чем будет третья часть картины про болтливого наемника, пока нет информации. Но исполнитель главной роли Райан Рейнольдс работал над сценарием совместно с другими авторами картины: Реттом Ризом, Полом Верником и Зебом Уэллсом.

Отмечается, что информация об участии Бена Аффлека сопровождается слухами и о других актерах из фильмов студии Fox, в том числе из оригинальных экранизаций комиксов «Люди Икс» и «Фантастическая четверка» 2005 года. По словам Рейнольдса, он всегда хотел вернуть Хью Джекмана к роли Росомахи, поэтому и этого персонажа фанаты, скорей всего, увидят в триквиле.

По данным студии, «Дэдпул 3» выйдет в прокат в мае 2024 года.

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