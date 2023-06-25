Похоронили рядом с отцом: что происходит на могиле жены бизнесмена Галицкого

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

Жена миллиардера скончалась от онкологии.

Супругу российского бизнесмена Сергея Галицкого, которая скончалась в возрасте 51 года в Италии, похоронили рядом с ее отцом на кладбище в Первомайском Красноармейского района Кубани.

На фото, которое показывает издание KP.RU, можно увидеть, как могила покойной возлюбленной утопает в белых цветах, также на снимке видны венки со словами «Любимой доченьке», «Любимой» и «Не забудем». А на деревянном кресте висит табличка с именем и датами жизни: «Галицкая Виктория Николаевна 05.09.1971 — 14.06.2023».

Избранница Галицкого лечилась от онкологии, как и ее муж. Супруги обращались за помощью к врачам в России, но потом уехали на консультацию в Италию.

Пара официально оформила отношения в 1995 году, в браке у них родилась дочь Полина. До свадьбы основатель сети магазинов «Магнит» носил фамилию Арутюнян, а после бракосочетания взял фамилию жены.

Сам миллиардер долгое время скрывал недуг. Но два года назад он признался, что серьезно болен. Также бизнесмен является основателем и руководителем футбольного клуба «Краснодар». Мужчина входит в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла жена владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого.