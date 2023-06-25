Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения детей в Приморском крае

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Несколько малолетних друзей отправились купаться в реке без присмотра взрослых. Троих унесло течением.

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» по факту исчезновения троих детей. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы регионального Следственного комитета РФ.

Отмечается, что 24 июня четверо детей в возрасте восьми, десяти и 12-и лет без присмотра взрослых отправились купаться в реке Арсеньевка. Когда один ребенок начал тонуть, он стал звать на помощь друзей. Те попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Ребенок смог самостоятельно выбраться на берег, ухватившись за торчавшую из-под воды корягу. Он позвонил маме и рассказал о случившемся.

Сейчас район, где купались дети, осматривают следователи. На месте продолжаются поисковые мероприятия совместно с сотрудниками МЧС и волонтерами. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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