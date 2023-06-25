Фото: www.globallookpress.com / City News Moskva

Губернатор региона Вячеслав Гладков лично поздравил вчерашних школьников с праздником.

Выпускные в Белгородской области прошли спокойно и без происшествий. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Главы вечером доложили, что дневные мероприятия прошли спокойно. По ночным событиям, если они таковые все-таки были, информации о том, что происшествие произошло, у меня нет», — написал глава Белгородской области утром 25 июня.

Минувшим днем Гладков лично поздравил выпускников с праздником — пришел для этого в одну из школ.

«Я уверен, что вы, отучившись даже за пределами региона, вернетесь в нашу замечательную Белгородскую область, потому что она в вас нуждается <…> Хочу пожелать каждому из вас веры в себя, удачи и большого счастья. В добрый путь!» — написал вечером 24 июня губернатор и поблагодарил родителей вчерашних школьников за воспитание ребят.

Ранее сообщалось, что выпускные в Московской области перенесли с 24 июня на следующую неделю. Аналогичное решение принял и в Москве — там торжества выпускников перенесли на 1 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел главный выпускной страны — праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Трансляцию смотрели выпускники со всей России.