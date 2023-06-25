Российские бойцы сорвали ротацию боевиков ВСУ на купянском направлении

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В результате противник понес потери в живой силе.

Экипажи ударных вертолетов авиационной группировки «Запад» за минувшие сутки сорвали четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений на передовых позициях на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Отмечается, что действия украинских боевиков были пресечены в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское.

«Потери составили более взвода живой силы противника», — сказал Зыбинский ТАСС.

Кроме того, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 ударов по девяти районам сосредоточения двух бригад ВСУ на этом же направлении.

ВС России уничтожили САУ Paladin ВСУ на Купянском направлении

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее, писал 5-tv.ru, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах российских бойцов на краснолиманском направлении.