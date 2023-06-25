American Greatness: растущие потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире

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Американский обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон отметил, что запросы киевского режима не перестают расти. В какой ситуации оказался Вашингтон?

Обороноспособность и мировое влияние США сильно упали в связи с непрекращающимися запросами Украины в поставках оружия и военной техники. Такое мнение выразил военный историк, обозреватель издания American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон.

«Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой США так, как еще никому в новейшей истории не удавалось», — заявил он.

Хэнсон добавил, что потребности киевского режима настолько масштабны, что совсем скоро США не смогут их выполнять. Ровно также, как оказывать военную поддержку Тайваню. Говорить о вмешательстве страны в новый конфликт на Ближнем Востоке даже и не придется, подчеркнул обозреватель издания. По его мнению, если президент Украины Владимир Зеленский не уменьшит свои аппетиты, американские власти сами должны будут расставить границы дозволенного в этом вопросе.

Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружения Украине не изменят ход спецоперации. Такие действяи Запада лишь затягивают конфликт.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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