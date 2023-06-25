«Удивительно, волшебно»: праздник «Алые паруса» посетил гость из Сирии

Фото, видео: 5-tv.ru

Парень заявил, что очень рад побывать на Дворцовой площади и увидеть все торжество своими глазами.

Праздник «Алые паруса — 2023», состоявшийся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, посетил гость из Сирии Абас Рашад. Он поделился своими эмоциями и впечатлениями от торжества.

По его словам, он очень рад приехать с Санкт-Петербург, где была создана особа атмосфера праздника.

«"Алые паруса» — это один из самых прекрасных праздников в России, и я специально в Санкт-Петербурге. Это праздник специально для выпускников. Раньше я видел этот праздник в телевизоре. Сегодня я реально здесь, и это было удивительно, прекрасно, волшебно. Я очень рад, что я здесь с вами сегодня», — высказался Абас.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

После концерта под пиротехнического шоу в Неву зашел бриг «Россия». С палубы корабля для выпускников выступил автор и исполнитель SHAMAN. Торжество закончилось невроятным салютом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перед самым окончанием концертной программы на Дворцовой площади ведущие «Алых парусов» Ида Галич и Дмитрий Хрусталев открыли капсулу, в которую поместили свои желания выпускники из Нижнего Новгорода.