Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг вывод бойцов из Белгорода

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Глава спецназа отметил, что распространяемая в соцсетях информация — лишь разговоры.

Российские бойцы спецназа «Ахмат» не были выведены из Белгорода, сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа Апты Алаудинов. Тем самым он опроверг распространившуюся ранее информацию в соцсетях.

«Насчет подразделений „Ахмат“, выведенных из Белгорода, не в курсе. <…> Никто и никого оттуда не выводил, это все разговоры», — сказал он в беседе с ТАСС.

До этого сообщалось, что бойцы из батальной «Запад-Ахмат» заняли свои позиции в Белгородской области и приступили к выполнению задач по охране государственной границы. Они пресекают все попытки прорыва диверсионных групп. Как отметил исполняющий обязанности командира батальона Рустам Агуев, бойцы получают все необходимые разведданные и готовы к любым провокациям со стороны боевиков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росавтодор снял на трассах все ранее введенные ограничения.