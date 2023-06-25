«Пошла жара»: Gyazov$ Brother$ горячо исполнили свои лучшие хиты

Фото, видео: 5-tv.ru

Артисты по-настоящему порадовали всех выпускников в эту ночь.

Знаменитая группа Gyazov$ Brother$ выступила на «Алых парусах» и спела свои главные хиты в портале «Космос».

Музыканты исполнили композиции «Малиновая лада», «Пошла жара», «Я ты море». Но артисты успели и удивить поклонников, спев знаменитую песню группы «На-На» под названием «Фаина». Выпускники были в восторге, подпевая каждое слово трека.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Праздничный концерт начался в Северной столице по плану в 22:00 по московскому времени. Свое напутственное слово гостям мероприятия сказали ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев, а также по традиции губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

Сегодня выступили самые популярные у молодежи звезды российской эстрады. Свои лучшие хиты исполнили Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером выпускного этого года станет рок-группа «Чайф».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как волшебное выступление показала Тося Чайкина на сцене «Алых парусов — 2023».